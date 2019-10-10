Автомобилям запретят останавливаться в центре Ростова

Ограничения будут действовать до конца года из-за ремонта объекта культурного наследия «Здания редакции газеты «Приазовский край». Оно располагается на улице Большой Садовой.
На этот период водителям запретят останавливаться на Шаумяна, на участке от переулка Братский до дома № 3. Также это касается переулка Братский от улицы Большая Садовая до Шаумяна по западной стороне.
Также в этой зоне будет ограничено движение. Все запреты снимут 31 декабря.
Ранее стало известно, что в конце октября ограничат проезд в части Ростова из-за приезда патриарха Кирилла.