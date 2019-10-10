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Автомобилям запретят останавливаться в центре Ростова

10 октября 2019, 09:58
Фото: Rost.galis/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
В Ростове-на-Дону на двух центральных улицах с 16 октября временно запретят остановку автомобилей, рассказали в городской администрации.

Ограничения будут действовать до конца года из-за ремонта объекта культурного наследия «Здания редакции газеты «Приазовский край». Оно располагается на улице Большой Садовой.

На этот период водителям запретят останавливаться на Шаумяна, на участке от переулка Братский до дома № 3. Также это касается переулка Братский от улицы Большая Садовая до Шаумяна по западной стороне.

Также в этой зоне будет ограничено движение. Все запреты снимут 31 декабря.

Ранее стало известно, что в конце октября ограничат проезд в части Ростова из-за приезда патриарха Кирилла.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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