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Две трети ростовчан не хотели бы сортировать мусор

10 октября 2019, 19:57
Фото: pixabay.com
За раздельный сбор бытовых отходов выступили 28,8% жителей Ростова-на-Дону, говорится в исследовании портала Domofond.ru.

Аналитики провели опрос и выяснили, насколько россияне готовы к раздельному сбору мусора. В опросе приняли участие около 90 тысяч человек. Респондентам было предложено ответить на несколько вопросов, касающихся их готовности разделять домашний мусор и выбрасывать по отдельности пластик, бумагу, стекло, органический и другой мусор.

По итогам опроса, лишь 23,6% респондентов поддержали эту инициативу, а 71,7% против. При этом среди жителей мегаполисов идея сортировки мусора наиболее популярна в Казани, где за нее высказались 39,1%, а меньше всего — в Волгограде, где ответивших «да» всего 14,8%. В Москве доля сторонников экологичного подхода больше, чем в среднем по стране: 29,4% участников опроса готовы сортировать домашние отходы. Ростов-на-Дону оказался пятым в списке городов-миллионников. За раздельный сбор мусора выступили 28,8% жителей донской столицы, против - 68%, затруднились ответить - 3,2%.

Ранее сообщалось, что на рекультивацию участка земли в Новочеркасске потратят более 18 миллиона рублей.

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