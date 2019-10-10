Две трети ростовчан не хотели бы сортировать мусор

По итогам опроса, лишь 23,6% респондентов поддержали эту инициативу, а 71,7% против. При этом среди жителей мегаполисов идея сортировки мусора наиболее популярна в Казани, где за нее высказались 39,1%, а меньше всего — в Волгограде, где ответивших «да» всего 14,8%. В Москве доля сторонников экологичного подхода больше, чем в среднем по стране: 29,4% участников опроса готовы сортировать домашние отходы. Ростов-на-Дону оказался пятым в списке городов-миллионников. За раздельный сбор мусора выступили 28,8% жителей донской столицы, против - 68%, затруднились ответить - 3,2%.