Компанию «Палмали» не смогли продать за 6 млрд рублей в Ростове

Торги должны были состояться 7 октября, однако ни одной заявки не поступило. Из-за этого их проводить не стали.
Планировало продать 46 нефтеналивных судов и баржебуксирных составов, а также пять катеров. Кроме того, на продажу выставляли топливо и продукты.
Всего планировалось выручить не менее 6,3 миллиарда рублей. Шаг аукциона составлял 319 миллионов рублей.
Арбитражный суд Ростовской области признал судоходную компанию ООО «Палмали» банкротом в 2018 году. Директора организации будут судить по обвинению в уклонении от уплаты налогов.