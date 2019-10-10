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Компанию «Палмали» не смогли продать за 6 млрд рублей в Ростове

10 октября 2019, 08:22
Фото: maxpixel.net
В Ростовской области не состоялись торги по реализации имущества обанкротившегося предприятия «Палмали», сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Торги должны были состояться 7 октября, однако ни одной заявки не поступило. Из-за этого их проводить не стали.

Планировало продать 46 нефтеналивных судов и баржебуксирных составов, а также пять катеров. Кроме того, на продажу выставляли топливо и продукты.

Всего планировалось выручить не менее 6,3 миллиарда рублей. Шаг аукциона составлял 319 миллионов рублей.

Арбитражный суд Ростовской области признал судоходную компанию ООО «Палмали» банкротом в 2018 году. Директора организации будут судить по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

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