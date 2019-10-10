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Минздрав Ростовской области отказал ребенку-инвалиду в лекарствах

10 октября 2019, 15:02
Фото: pixino.com
В Ростовской области суд обязал региональный Минздрав обеспечить лекарствами ребенка-инвалида, сообщили в региональной прокуратуре.

Жительница Миллеровского района обратилась с жалобой в прокуратуру. Дело в том, что ее ребенку по жизненным показаниям разрешили препарат «Вигабатрин (Сабрил)».

По информации прокуратуры, министерство необоснованно отказало заявительнице в обеспечении лекарствами. Причиной стало то, что препарат не зарегистрирован на территории России.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать региональный Минздрав передать инвалиду медикаменты. Все требования были удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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