Минздрав Ростовской области отказал ребенку-инвалиду в лекарствах

Жительница Миллеровского района обратилась с жалобой в прокуратуру. Дело в том, что ее ребенку по жизненным показаниям разрешили препарат «Вигабатрин (Сабрил)».
По информации прокуратуры, министерство необоснованно отказало заявительнице в обеспечении лекарствами. Причиной стало то, что препарат не зарегистрирован на территории России.
Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать региональный Минздрав передать инвалиду медикаменты. Все требования были удовлетворены.
Решение суда не вступило в законную силу.