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Ростовчанка Костенко удалила информацию о конкурсе, который назвали лохотроном

10 октября 2019, 11:06
Фото: instagram.com/kostenko.94
Модель Анастасия Костенко из Ростова-на-Дону удалила со своей страницы в Instagram всю информацию о конкурсе, в котором предлагали выиграть иномарку.

Ростовчанка писала, что она с супругом Дмитрием Тарасовым решила организовать семейный конкурс. Подписчикам пообещали автомобиль Mercedes или один миллион рублей в качестве главного приза.

Костенко также писала и о других призах, в том числе iPhone и мячах с автографом футболиста. Некоторые пользователи решили испытать удачу, другие же посчитали это сомнительной затеей и назвали «очередным лохотроном».

На следующий день со страницы Костенко исчезла вся информация о конкурсе. В одном из других постов пользователи в комментариях поинтересовались, куда делась информация о розыгрыше. Ответа они не получили.

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