Ростовчанка Костенко удалила информацию о конкурсе, который назвали лохотроном

Ростовчанка писала, что она с супругом Дмитрием Тарасовым решила организовать семейный конкурс. Подписчикам пообещали автомобиль Mercedes или один миллион рублей в качестве главного приза.
Костенко также писала и о других призах, в том числе iPhone и мячах с автографом футболиста. Некоторые пользователи решили испытать удачу, другие же посчитали это сомнительной затеей и назвали «очередным лохотроном».
На следующий день со страницы Костенко исчезла вся информация о конкурсе. В одном из других постов пользователи в комментариях поинтересовались, куда делась информация о розыгрыше. Ответа они не получили.