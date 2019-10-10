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Сотни жителей Ростова в пятницу останутся без света

10 октября 2019, 07:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону в пятницу на нескольких улицах отключат электричество, проинформировали в «Донэнерго».

В городе света не будет на улицах Венеры, Андрея Сладкова, Быковского, Обсерваторная, в переулках Дивный, Ясный, Звездный, Лунный. Кроме того, обесточат дома в переулках Александровский спуск, Водопроводный, Ветреный.

Также электричество выключат на улицах 12-я линия, 14-я линия, Ченцова, Налбандяна, Тимошенко. В этот день ограничения введут по улицам 2-я Краснодарская, Доброхимовская, Лазаревская, Ревкомовская, Просёлочная, Волгодонская, Гризодубовой.

Света не будет на улицах Большая Садовая и Социалистическая. Напомним, в четверг в Таганроге несколько улиц остались без электричества из-за технических работ.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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