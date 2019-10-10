Сотни жителей Ростова в пятницу останутся без света

В городе света не будет на улицах Венеры, Андрея Сладкова, Быковского, Обсерваторная, в переулках Дивный, Ясный, Звездный, Лунный. Кроме того, обесточат дома в переулках Александровский спуск, Водопроводный, Ветреный.
Также электричество выключат на улицах 12-я линия, 14-я линия, Ченцова, Налбандяна, Тимошенко. В этот день ограничения введут по улицам 2-я Краснодарская, Доброхимовская, Лазаревская, Ревкомовская, Просёлочная, Волгодонская, Гризодубовой.
Света не будет на улицах Большая Садовая и Социалистическая. Напомним, в четверг в Таганроге несколько улиц остались без электричества из-за технических работ.