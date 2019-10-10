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Стадиону «Труд» в Ростове присвоят имя олимпийского чемпиона

10 октября 2019, 11:24
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону стадион «Труд» по итогам голосования получит имя олимпийского чемпиона Сергея Литвинова, сообщили в правительстве региона.

Инициатива с присвоением имени стадиону прозвучала от спортсменов и призеров Олимпиад. После этого на сайте Минспорта области устроили голосование.

За месяц свои голоса отдали более 1,1 тысячи человек, для них подготовили два варианта. Либо назвать стадион именем Литвинова, либо разместить на аллее арены информационные стенды, где будут перечислены все занимавшиеся здесь спортсмены.

Отмечается, что за первый вариант проголосовали 86% пользователей. Добавим, что на этом стадионе тренировались многие известные спортсмены. Здесь провели реконструкцию перед ЧМ по футболу в 2018 году.

Литвинов является чемпионом Олимпиады 1988 года. Он завоевал в Сеуле «золото» в метании молота.

Ранее появилась информация, что жителям Ростова предложили дать название магистральной улице, которая находится у нового стадиона «Ростов-Арена».

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