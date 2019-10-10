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Стала известна дата матча ФК «Ростов» со «Спартаком»

10 октября 2019, 08:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
Футбольный клуб «Ростов» встретится с московской командой «Спартак» 31 октября, сообщается на сайте ростовского клуба.

Матч состоится в рамках 1/8 финала Кубка России, его проведут на стадионе «Открытие Арена», который находится в Москве. Встреча начнется в 19.30 мск.

Также ростовчане сейчас участвуют в чемпионате России и находятся на втором месте турнирной таблицы. Команду обгоняет «Локомотив», у которого такое же количество очков.

Что касается «Спартака», то клуб покинул главный тренер Олег Кононов из-за череды поражений. Появились слухи, что на его место позвали наставника «Ростова» Валерия Карпина. Сам он заявил, что переходить не собирается.

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