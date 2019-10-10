В Ростовской области енотов-бомжей в приюте привили от бешенства

Posted 10 октября 2019, 07:29
Published 10 октября 2019, 07:29
Modified 24 декабря 2024, 18:20
Updated 24 декабря 2024, 18:20
Еноты попадают в приют с улицы, где оказываются после того, как их выбросили хозяева. Приют «Дом енота» открыла в поселке Мержаново местная жительница, сейчас в нем содержатся 12 животных. При этом еноты в приют попадают не только из Ростовской области, но и из других российских регионов.
Хозяйка приюта ветеринар по образованию и тщательно следит за здоровьем животных, которым регулярно проводят профилактические мероприятия.
Отмечается, что вместе с енотами прививки от бешенства сделали еще двум десяткам местных кошек и собак.