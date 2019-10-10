В Ростовской области енотов-бомжей в приюте привили от бешенства

Еноты попадают в приют с улицы, где оказываются после того, как их выбросили хозяева. Приют «Дом енота» открыла в поселке Мержаново местная жительница, сейчас в нем содержатся 12 животных. При этом еноты в приют попадают не только из Ростовской области, но и из других российских регионов.