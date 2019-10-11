Бюстгальтеры на ведре и антисанитария вокруг: как в Ростове торгуют без разрешений

RostovGazeta публикует фоторепортаж торговых точек вне закона.
Не помогают даже шлагбаумы
Как сообщила корреспонденту RostovGazeta директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова, несанкционированная торговля — актуальная проблема для всех регионов, в том числе для Ростовской области.
«В лучшем случае торгуют излишками производства. Но, как правило, это какие-то перекупщики, которые не хотят оформлять официально индивидуальное предпринимательство, либо получать справку о том, что у них есть личное подсобное хозяйство. Или это нерадивые предприниматели, которым хочется торговать там, где можно быстренько заработать — в трафиковых местах, на остановках. Это проблема была, есть и, к сожалению, будет», — отметила Теларова.
Одной из причин несанкционированной торговли она назвала недостаточность торговых мест. «Хотя на сегодняшний день в Ростове, например, создано достаточно условий для продаж. Но, к сожалению, все равно есть нерадивые участники этого рынка, которые торгуют там, где хотят. И сколько бы мы не предоставляли альтернативных торговых мест, сколько бы не направляли инспекторов, не создавали мобильных групп, это очень сложно искоренить», — считает директор департамента потребрынка.
Она добавила, что над проблемой все равно работают. «Мы применяем даже нестандартные способы борьбы в виде установки ограничений, шлагбаумов, ограждений и заборов, чтобы люди там просто не становились», — сообщила Теларова. Что касается стандартных методов, то по данным директора департамента, в каждом муниципальном образовании созданы мобильные группы, в некоторых — по несколько. Они работают с торговцами в ежедневном режиме.
Малина и золото: торговцы на Пушкинской
Корреспондент оказалась на Пушкинской в будний день около 12 дня. Неподалеку от переулка Журавлева небольшая точка продажи: женщина стоит за небольшим столиком, рядом — несколько ваз с цветами. Она разложила перед прохожими чурчхелу, тыкву в прозрачных пакетах, малину и клубнику. Люди периодически подходят и покупают ягоды в пластиковых стаканчиках и лотках.
Чуть дальше мужчина продает кассеты, старые диски и пластинки, которые стоят в коробках на всей полукруглой лавочке. Продавец установил пару стульев и пластиковый лоток, перед ним стоят несколько небольших кактусов в горшках. Он читает газету. «Сегодня стою уже два часа. Обычно выхожу, как погода позволяет», — сказал торговец. На вопрос о том, почему он не торгует в специальных для этого местах, мужчина отвечает: «Не знаю. Здесь свежий воздух, газеты, люди».
В районе Кировского женщина продает букеты цветов. Она установила ведра с растениями на импровизированный столик из пластиковых ящиков, рядом — стаканчики с малиной, клубникой и облепихой. «Нет, нас не гоняют полицейские. У нас точка там, там и там. Иногда протоколы пишут, иногда так. На кофемашины тоже самое», — отвечает она корреспонденту, указывая на передвижные кофейни.
На перекрестке с Чехова напротив стоят сразу две кофемашины, рядом — столик на ограждениях без хозяина с ягодами и початками кукурузы. На Соколова ситуация повторяется: две машины с кофе с каждой стороны дороги.
Между этими улицами установлен маленький высокий столик с украшениями. На лавке сидит продавщица — молодая женщина в длинной юбке.
Рынок перед автобусами
Начиная с Ворошиловского на Пушкинской затишье — торговцев больше нет. Только в парке Горького пара из Москвы продает свистки. «Делаем их сами, потом отдаем на роспись художникам. Мы приехали в Ростов на День города, и остались, у вас тепло. Будем здесь еще неделю-две, стоим в парке каждый день», — сообщает продавщица.
По Буденновскому, от Большой Садовой до Центрального рынка, целый ряд продавцов с цветами, ягодами, вязаными вещами.
Торговец гранатового сока на вопрос, прогоняют ли их с этого места, отвечает: «Никто не прогоняет. Мы сами администрация». Продавщица грибов неподалеку напротив, увидев камеру, интересуется, не из администрации ли корреспондент. И только получив отрицательный ответ, разрешает съемку.
На остановке с автобусами в сторону Западного образовался свой рынок. Здесь продавцы стоят совсем рядом и продают самые разные товары: от фруктов и саженцев растений до бюстгальтеров. Оснащенность продавцов тоже разная: у кого-то стоят широкие столы, кто-то разложил товар на газетке, а кто-то повесил бюстгальтеры на ведро. Часть продавцов, в том числе со съестными товарами, стоит в метре от отправляющихся автобусов.