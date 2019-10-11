Бюстгальтеры на ведре и антисанитария вокруг: как в Ростове торгуют без разрешений

Одной из причин несанкционированной торговли она назвала недостаточность торговых мест. «Хотя на сегодняшний день в Ростове, например, создано достаточно условий для продаж. Но, к сожалению, все равно есть нерадивые участники этого рынка, которые торгуют там, где хотят. И сколько бы мы не предоставляли альтернативных торговых мест, сколько бы не направляли инспекторов, не создавали мобильных групп, это очень сложно искоренить», — считает директор департамента потребрынка.