Директора филиала «Росгранстроя» поймали на афере в 30 млн рублей

В 2017 году компания заключила государственный контракт с организацией «Наследие» на поставку оборудования. Его стоимость превысила 30 миллионов рублей.
Оборудование должны были установить на шести автомобильных пунктах пропуска. Директор узнал, что компания «Наследие» не выполнила все работы, но подписал документы с недостоверной информацией.
В результате компания получила полную сумму, чем были нарушены интересы государства. После этого завели уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия.