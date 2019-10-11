Fitch присвоило Альфа-Банку позитивный рейтинг

Posted 11 октября 2019, 10:11
Published 11 октября 2019, 10:11
Modified 17 сентября 2022, 16:26
Updated 17 сентября 2022, 16:26
Эксперты агентства считают, что Альфа-Банк - один из наиболее кредитоспособных коммерческих банков российского рынка. Они отметили качественные активы компании, хорошую ликвидность и сильный профиль фондирования, который поддерживается большой долей денег до востребования, а именно - 42 процентами от совокупной суммы обязательств. Это позволяет снизить затраты и повысить устойчивость финансирования. Стоимость фондирования в компании равняется 4,3 процента, что немногим больше показателей иностранных и государственных банков. Эксперты также высокого оценили сотрудничество Альфа-Банка с крупными заемщиками и вкладчиками, а также устойчивость финансовых показателей за несколько лет, сообщило издание newizv.
«Позитивный» прогноз говорит о том, что эксперты агентства прогнозируют компании улучшение рейтинга до ВВВ- за один или два года. Такое решение агентства будет зависеть от целого ряда факторов. В частности, речь идет о стабильном росте кредитного портфеля, розничного кредитования, объемов дохода и капитала.