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Posted 11 октября 2019, 10:11

Published 11 октября 2019, 10:11

Modified 17 сентября 2022, 16:26

Updated 17 сентября 2022, 16:26

Fitch присвоило Альфа-Банку позитивный рейтинг

Fitch присвоило Альфа-Банку позитивный рейтинг

11 октября 2019, 10:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Альфа-Банк удостоился прогноза «позитивный» от Fitch Ratings и смог удержать свои кредитные рейтинги на уровне BB+. Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в зарубежной и национальной валютах повлияли на то, что со «стабильного» прогноза статус сменился на «позитивный».

Эксперты агентства считают, что Альфа-Банк - один из наиболее кредитоспособных коммерческих банков российского рынка. Они отметили качественные активы компании, хорошую ликвидность и сильный профиль фондирования, который поддерживается большой долей денег до востребования, а именно - 42 процентами от совокупной суммы обязательств. Это позволяет снизить затраты и повысить устойчивость финансирования. Стоимость фондирования в компании равняется 4,3 процента, что немногим больше показателей иностранных и государственных банков. Эксперты также высокого оценили сотрудничество Альфа-Банка с крупными заемщиками и вкладчиками, а также устойчивость финансовых показателей за несколько лет, сообщило издание newizv.

«Позитивный» прогноз говорит о том, что эксперты агентства прогнозируют компании улучшение рейтинга до ВВВ- за один или два года. Такое решение агентства будет зависеть от целого ряда факторов. В частности, речь идет о стабильном росте кредитного портфеля, розничного кредитования, объемов дохода и капитала.

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