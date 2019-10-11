ГК «Чистый город» формирует штаб эковолонтеров

Первая встреча прошла в неформальной обстановке в антикафе. На ней присутствовали активисты, которые неравнодушны к экологии и окружающей среде в регионе. На собрании представители пресс-службы регоператора рассказали о деятельности компании, о реформе чистоты, о раздельном сборе ТКО и о планируемых экологических мероприятиях.
Эковолонтерам предложили совместно с регоператором принимать участие в тематических мероприятия, экологических акциях, экопикниках и доносить до общественности культуру обращения с отходами. Присоединиться к экологическому направлению регоператора ГК «Чистый город» и сделать свой край чище может каждый. Главное — желание и любовь к окружающему миру.