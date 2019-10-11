ГК «Чистый город» формирует штаб эковолонтеров

Первая встреча прошла в неформальной обстановке в антикафе. На ней присутствовали активисты, которые неравнодушны к экологии и окружающей среде в регионе. На собрании представители пресс-службы регоператора рассказали о деятельности компании, о реформе чистоты, о раздельном сборе ТКО и о планируемых экологических мероприятиях.