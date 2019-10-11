Исторический центр Ростова станет доступным для маломобильных граждан

В городе создадут территорию, где ростовчане с ограничениями по здоровью смогут реализовать свое право на отдых. Подразумеваются не только туристические маршруты, но и возможность посещения музеев, кафе и других объектов. При этом рассматривают вопрос допуска в указанные объекты инвалидов по зрению вместе с собаками-поводырями.
Кроме того, в Ростове разработают специальные туристические маршруты для маломобильных граждан, на которых будут работать автобусы с возможностью фиксации инвалидных колясок, а также видео-экранами и аудио-оборудованием для плохо слышащих людей. Сами маршруты разработают с учетом пожеланий и предложений самих маломобильных граждан.
Отмечается, что работы над проектом начнут уже на следующей неделе.
Напомним, троллейбусы на автономном ходу с системой доступа для маломобильных граждан появятся на улицах Ростова до 21 октября.