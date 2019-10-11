Исторический центр Ростова станет доступным для маломобильных граждан

В городе создадут территорию, где ростовчане с ограничениями по здоровью смогут реализовать свое право на отдых. Подразумеваются не только туристические маршруты, но и возможность посещения музеев, кафе и других объектов. При этом рассматривают вопрос допуска в указанные объекты инвалидов по зрению вместе с собаками-поводырями.