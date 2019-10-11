rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Исторический центр Ростова станет доступным для маломобильных граждан

11 октября 2019, 07:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
Доступную среду для маломобильных граждан и людей с ограничениями по здоровью создадут в исторической части Ростова-на-Дону, сообщила горадминистрация.

В городе создадут территорию, где ростовчане с ограничениями по здоровью смогут реализовать свое право на отдых. Подразумеваются не только туристические маршруты, но и возможность посещения музеев, кафе и других объектов. При этом рассматривают вопрос допуска в указанные объекты инвалидов по зрению вместе с собаками-поводырями.

Кроме того, в Ростове разработают специальные туристические маршруты для маломобильных граждан, на которых будут работать автобусы с возможностью фиксации инвалидных колясок, а также видео-экранами и аудио-оборудованием для плохо слышащих людей. Сами маршруты разработают с учетом пожеланий и предложений самих маломобильных граждан.

Отмечается, что работы над проектом начнут уже на следующей неделе.

Напомним, троллейбусы на автономном ходу с системой доступа для маломобильных граждан появятся на улицах Ростова до 21 октября.

Материалы по теме
Свыше 30 пандусов для маломобильного населения создали в зоопарке РостоваМаломобильным горожанам рассказали, как добраться до "Ростов-Арены"
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00