Конкурсное производство вновь запустили в отношении застройщика ЖК «Южный» в Ростове

Компания выступала застройщиком печально известного ЖК «Южный» на проспекте Ленина в Ростове. Комплекс планировалось сдать в эксплуатацию более семи лет назад.
Напомним, что в марте 2018 года застройщик ООО «Югжилстрой» был признан банкротом и в отношении него была открыта процедура конкурсного производства. Однако в октябре 2018 года суд прекратил конкурсное производство и ввел процедуру внешнего управления сроком на 18 месяцев. Внешним управляющим был утвержден Андрей Долженко. Согласно его отчету, в реестр требований были включены сведения о 37 кредиторах на общую сумму 88,15 миллиона рублей. В реестр кредиторов о передаче жилых помещений был включен 281 человек, общая сумма их требований превысила 737,4 миллиона рублей.
В рамках плана внешнего управления в марте 2019 года был заключен договор строительного подряда. За время процедуры банкротства было произведено устройство железобетонного каркаса первой секции, кирпичная кладка четырех этажей первой секции, устройство железобетонного каркаса, устройство кровли, кирпичная кладка внутренних и внешних стен второй секции, установлены лифтовое оборудование и окна второй секции, произведено обслуживание.
Всего на строительные работы направлено более 63 миллионов рублей.
В июле 2019 года дольщики проголосовали за передачу права застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок созданному участниками строительства жилищно-строительному кооперативу. И в августе суд удовлетворил их требование.
«В связи с передачей объектов недвижимости в ЖСК реализация плана внешнего управления невозможна», — говорится в документах суда.
В результате в отношении застройщика вновь была запущена процедура конкурсного производства.
Ранее сообщалось, что дело участников преступной группы, похитивших у дольщиков ЖК «Южный», «Валентина» и «Европейский» два миллиарда рублей, было передано в суд.