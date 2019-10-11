Конкурсное производство вновь запустили в отношении застройщика ЖК «Южный» в Ростове

Напомним, что в марте 2018 года застройщик ООО «Югжилстрой» был признан банкротом и в отношении него была открыта процедура конкурсного производства. Однако в октябре 2018 года суд прекратил конкурсное производство и ввел процедуру внешнего управления сроком на 18 месяцев. Внешним управляющим был утвержден Андрей Долженко. Согласно его отчету, в реестр требований были включены сведения о 37 кредиторах на общую сумму 88,15 миллиона рублей. В реестр кредиторов о передаче жилых помещений был включен 281 человек, общая сумма их требований превысила 737,4 миллиона рублей.