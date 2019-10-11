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Меры по взысканию штрафов за стихийную торговлю ужесточат в Ростове

11 октября 2019, 07:15
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону ужесточат меры по повышению эффективности взыскания штрафов за несанкционированную торговлю, сообщила городская администрация.

В настоящее время штрафы за торговлю в неположенных местах оплачивают только 17% нарушителей, а за нарушения правил благоустройства еще меньше, около 14%.

Происходит это из-за того, что инспектора не имеют права требовать удостоверяющего личность документа и нарушителя не всегда удается идентифицировать. Кроме того, в городе нет практики проведения совместных рейдов с судебными приставами.

В настоящее время в городе более 200 точек незаконной торговли, при этом порядка 50 нарушителей являются злостными. Для решения проблемы в Ростове решили создать рабочую группу, которая будет не только курировать работу в данном направлении, но и анализировать ситуацию и изучать опыт других регионов.

Кроме того, планируют проводить совместные с силовиками рейды, чтобы передавать нарушителей сразу в правоохранительные органы или судебным приставам.

Ранее жители Ростова попросили ликвидировать стихийную торговлю возле Центрального рынка.

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