Меры по взысканию штрафов за стихийную торговлю ужесточат в Ростове

В настоящее время штрафы за торговлю в неположенных местах оплачивают только 17% нарушителей, а за нарушения правил благоустройства еще меньше, около 14%.
Происходит это из-за того, что инспектора не имеют права требовать удостоверяющего личность документа и нарушителя не всегда удается идентифицировать. Кроме того, в городе нет практики проведения совместных рейдов с судебными приставами.
В настоящее время в городе более 200 точек незаконной торговли, при этом порядка 50 нарушителей являются злостными. Для решения проблемы в Ростове решили создать рабочую группу, которая будет не только курировать работу в данном направлении, но и анализировать ситуацию и изучать опыт других регионов.
Кроме того, планируют проводить совместные с силовиками рейды, чтобы передавать нарушителей сразу в правоохранительные органы или судебным приставам.