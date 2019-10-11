Меры по взысканию штрафов за стихийную торговлю ужесточат в Ростове

В настоящее время в городе более 200 точек незаконной торговли, при этом порядка 50 нарушителей являются злостными. Для решения проблемы в Ростове решили создать рабочую группу, которая будет не только курировать работу в данном направлении, но и анализировать ситуацию и изучать опыт других регионов.