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Posted 11 октября 2019, 07:28

Published 11 октября 2019, 07:28

Modified 1 октября, 14:38

Updated 1 октября, 14:38

На Украину из Ростовской области не пустили 10 тонн рыбы и сырков

11 октября 2019, 07:28
В Ростовской области задержали крупные партии плавленных сырков и рыбы, которые хотели с нарушением вывезти за границу, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Партии груза задержали в пунктах ветеринарного оформления «Таганрогский» и «Ростовский». На Украину пытались перевезти 5,5 тонны плавленных сырков, а также пять тонн охлажденной рыбы.

Оказалось, что указанный в ветеринарных сопроводительных документах вес не соответствовал фактическому. Это является нарушением.

Продукцию запретили вывозить с территории России. Ранее браконьеры в Таганроге выловили рыбу на 1,5 миллиона рублей.

Всего они поймали более 500 рыб, в том числе запрещенных к вылову в акватории Азовского моря.

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