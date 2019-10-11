Названа причина недопуска СМИ на собеседование кандидатов на пост главы Ростова

Другой кандидат, который предложил допустить прессу на все этапы, Александр Хуруджи, сообщил, что сначала экс-прокурор Евгений Беркович предложил не пускать прессу на тест. «Потом остальные кандидаты начали говорить, что будут стесняться. Я был в шоке», — добавил собеседник. По его словам, потом все кандидаты проголосовали, по решению большинства СМИ пустили на этап тестирования и оглашения результатов, но запретили присутствовать на собеседованиях.