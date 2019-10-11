Названа причина недопуска СМИ на собеседование кандидатов на пост главы Ростова

Posted 11 октября 2019, 08:51
Published 11 октября 2019, 08:51
Modified 1 октября, 14:10
Updated 1 октября, 14:10
«Насколько я понял, это потому, что опубликованной информацией могут пользоваться кандидаты, которые еще не прошли собеседование. Хотя у Ростова одни проблемы, все, вероятно, буду говорить о них, только под разным углом», — сообщил он журналистам.
Другой кандидат, который предложил допустить прессу на все этапы, Александр Хуруджи, сообщил, что сначала экс-прокурор Евгений Беркович предложил не пускать прессу на тест. «Потом остальные кандидаты начали говорить, что будут стесняться. Я был в шоке», — добавил собеседник. По его словам, потом все кандидаты проголосовали, по решению большинства СМИ пустили на этап тестирования и оглашения результатов, но запретили присутствовать на собеседованиях.
В пятницу стартовал второй этап конкурса на пост главы администрации Ростова. Он включает в себя тест, за который дается 30 баллов, и собеседование, за него можно получить 70 баллов. По итогам два человека, набравшие большее количество баллов, будут представлены городской Думе. Депутаты назначат на пост одного из претендентов.
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