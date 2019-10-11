Плохой пример детям: эксперты разделились во мнениях о переходе Мамаева в ФК "Ростов"

«Если бы у Мамаева в Краснодаре дети спросили: «зачем он так поступил» и он честно рассказал обо всем, это было бы правильно. И я думаю, что они действительно раскаялись после оглашения приговора. Хотя сначала они позволяли себе едкие высказывания. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин хорошо взвесил все «за» и «против», прежде чем заключить контракт с Мамаевым. Решение правильное, ведь не зря «Урал», «Динамо» и «Терек» очень хотели заполучить его. В жизни много ситуаций случаются, и это уже нельзя исправить. А Мамаев игрок уровня сборной России, когда он в хорошей форме и он очень квалифицированный центральный полузащитник, которых у нас в чемпионате крайне мало. Это самый большой аргумент в пользу заключения ФК «Ростова» с ним контракта», - говорит Щербаченко.