Плохой пример детям: эксперты разделились во мнениях о переходе Мамаева в ФК "Ростов"

Сможет ли Мамаев в Ростове восстановить свою репутацию, об этом рассуждают опрошенные эксперты RostovGazeta.
История успеха
На счету у 31-летнего Павла Мамаева много заслуг, но его имя стало всем знакомо не благодаря триумфально забитым мячам. Мамаев является трехкратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка. В свои 17 лет ему удалось забить гол в высшей лиге чемпионов России. Начинал карьеру Павел в «Торпедо», в 2007 году он перешел в ЦСКА. А спустя пять лет по дисциплинарным причинам его перевели в молодежный ЦСКА.
Известно, что в 2012 году Мамаев очень хотел попасть в европейские клубы, даже вел переговоры с «Манчестер Юнайтед». Был уже подписан контракт, когда стало известно, что у футболиста не хватает матчей за сборную. После этого он стал основным игроком «Краснодара», где отличился, забив гол в игре против ЦСКА, сделав счет 4:1. По некоторым данным, размер зарплаты Павла Мамаева в команде «Краснодар» - 1,6 млн. евро в год. Конечно, его зарплата не сравнится с топовыми игроками в РФ, где у некоторых футболистов годовой доход достигает 18 млн евро, но все же, 1,6 млн - тоже неплохо.
Чук и Гек
Мамаев обладает взрывным характером, об этом говорит и то, что он часто попадал в неприятные истории. Чего только стоит скандал в соцсетях, который устроил футболист после провала на Евро-2016. Он выложил в Инстаграм фотографию из частного самолета с подписью "Да, проиграли. Да, вылетели, но, наверное, это наш максимум. Жду г***а в комментариях". Ждать гневных комментариев долго ему не пришлось. Кстати, Мамаев отправлялся со своим ближайшим другом нападающим из петербургского «Зенита» Александром Кокориным в тот момент на отдых в Монако. Именно так они решили отметить поражение на матче с Уэльсом.
Неприятных отзывов со стороны болельщиков было столько, что напыщенный и уверенный в себе Мамаев быстренько удалил сам снимок в роскошном самолете и комментарии к нему.
Но это не конец. В продолжении праздника, в Монте-Карло посетители одного из ресторанов сняли на видео отдых Кокорина и Мамаева. Они заказывал шампанское под гимн России, и по некоторым данным, потратили за вечер более 250 тысяч евро. Эту информацию Мамаев позже опроверг, сказав, что не организовывал мероприятие, а являлся лишь гостем.
Руководство «Краснодара» оштрафовало за эту выходку Мамаева, но сумма штрафных санкций в отношении дорогого футболиста остается тайной до сих пор.
Спустя два года после этого фееричного отдыха в Монте-Карло Мамаев и Кокорин вновь «влипли» в историю. Но на этот раз все гораздо серьезнее. Тут уже нельзя удалить фотографии или стереть ненужные комментарии.
На всякий случай напомним детали ЧП. Инцидент произошел ровно год назад в одном из кафе Москвы. Ребята решили отметить десятилетний юбилей крепкой дружбы и избили нескольких посетителей заведения. Их жертвой стал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и директор Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергей Гайсин. Видеозапись из кафе появилась в сети, и полиция возбудила дело по статье «Побои». Также позже выяснилось, что лучшие друзья Мамаев и Кокорин избили до нападения на Пака и Гайсина - водителя телеведущей федерального канала.
В начале мая этого года за две драки в центре столицы Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были осуждены. Кокорин получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев - год и пять месяцев. Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева, 17 сентября они покинули колонию.
Сразу после происшествия руководство «Краснодара» заявило о том, что подобные выходки неприемлемы и клуб «ищет возможности для разрыва контракта с Мамаевым».
«У нас 11 тысяч мальчиков (воспитанников клубной академии – Авт.) надевают майку «Краснодара», и многие в ней ложатся спать. И они должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, неправильно втроем-вчетвером бить лежачего человека. И хотим мы, не хотим, мы обязаны на это реагировать», - заявлял ранее владелец «Краснодара» миллиардер Сергей Галицкий.
Портал Transfermarkt оценил трансферную стоимость Мамаева в 3 миллиона евро, до его проблем с законом было 6,5 млн евро.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак 20 сентября, после выхода из колонии Кокорина заявил, что Российский футбольный союз отказался регистрировать Кокорина. Форвард отстранен на пять месяцев. РФС объясняет это тем, что футболист не приступил к работе в «Зените» до окончания срока подачи в организацию комплекта документов (до 16 сентября).
В тот же день - 20 сентября стало известно, что футбольный клуб «Краснодар» расторг официально контракт с Мамаевым по взаимному согласию сторон. А уже 28 сентября Мамаев заключил двухлетний контракт с футбольным клубом «Ростов».
До попадания в СИЗО Мамаев забил всего 47 голов, выступая за три клуба «Торпедо», ЦСКА и «Краснодар». Из личных достижений: трижды попадал в список «33 лучших футболистов чемпионата России» и Лауреат премии «Первая пятерка».
В личной жизни, к счастью, у Мамаева все хорошо. Никаких эксцессов с женой или детьми, как это случилось с другими известными футболистами в России за последнее время. С 2013 года он находится в браке с бывшей моделью Алиной Хубецовой, у них растет дочь Алиса. Пара постоянно демонстрирует обществу свою безграничную любовь через соцсети. Алина, как примерная жена, ждала его из тюрьмы, делилась с подписчиками всеми подробностями своей жизни и работы. Месяц назад она создала блог на youtube, где рассказывает об эстетической/пластической медицине. Но пока здесь только видеоролики с любимым мужем.
Плохой или хороший пример?
Директор "Академии футбола им. Виктора Понедельника" Леонид Никонов полностью солидарен с Галицким, который расторг контракт с Мамаевым, чтобы не показывать плохой пример подрастающим футболистам.
«Есть руководство клуба «Ростов», они определяют, для чего им нужен тот или иной игрок. Это внутреннее дело клуба. Но мое мнение схоже с мнением Галицкого, у которого академия детская и он не хочет подавать отрицательный пример. Это действительно сказывается на воспитании подрастающего поколения. Это плохой пример. Есть момент когда люди открещиваются, а эти [ФК «Ростов». Прим. Ред.] решили перевоспитать. Еременко перевоспитали, Ионова - алкоголика перевоспитали и Мамаева - дебошира - взяли на поруки. Это тоже хороший пример, зачем крест ставить на человека. У каждого свое мнение. Но если брать воспитание детей, то лучше таких рядом не держать. А если взрослая команда - есть отношение в клубе, соответствующая атмосфера, где человек оступившийся перевоспитывается, что в этом плохого», - говорит Никонов.
В целом, эксперт назвал Мамаева «добротным футболистом».
Заместитель председателя Ростовской региональной общественной организации «Федерация футбола», председатель комитета по проведению соревнований Сергей Порядин уверен, что в ФК «Ростов» Павел Мамаев не сможет проявлять так открыто свой агрессивный нрав.
«Только тренер команды знает, для чего Мамаева взяли в команду. Но это не может быть спонтанным решением. Ведь перед тем, как подписать контракт, проводятся специальные медицинские процедуры. А потенциал его известен, он был ведущим футболистом в Краснодаре. Все зависит от руководства футбольного клуба. Если его жестко будут держать, ничего не произойдет. Все эти моменты уже прописаны, я думаю, в контракте, по поводу поведения его и положения. Все это обговаривается заранее, они не будут покупать «кота в мешке»», - отметил Порядин.
Российский тренер Федор Щербаченко, возглавляющий в разное время клубы «Ротор», «Мордовия», «Балтика» и «Кубань», считает, что плохой пример детям в Краснодаре могут показать не только Кокорин и Мамаев.
«Если бы у Мамаева в Краснодаре дети спросили: «зачем он так поступил» и он честно рассказал обо всем, это было бы правильно. И я думаю, что они действительно раскаялись после оглашения приговора. Хотя сначала они позволяли себе едкие высказывания. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин хорошо взвесил все «за» и «против», прежде чем заключить контракт с Мамаевым. Решение правильное, ведь не зря «Урал», «Динамо» и «Терек» очень хотели заполучить его. В жизни много ситуаций случаются, и это уже нельзя исправить. А Мамаев игрок уровня сборной России, когда он в хорошей форме и он очень квалифицированный центральный полузащитник, которых у нас в чемпионате крайне мало. Это самый большой аргумент в пользу заключения ФК «Ростова» с ним контракта», - говорит Щербаченко.
Мамаев характерный футболист, продолжает спикер, и он создает конструктивность в игре. Именно в ростовском клубе, где царит "здоровая" атмосфера, по мнению тренера, Мамаев сможет восстановиться.
«Очень хороший коллектив сложился в Ростове, и Мамаеву будет легче восстановить свое душевное состояние. И это лучшее лекарство для того, чтобы человек прошел реабилитацию. Будь Павел в хорошей форме, он мог бы конкурировать с Оздоевым или Бариновым. У Мамаева есть дополнительное качество - он может создать «остроту» впереди. А это сложнее, чем просто играть в оборонительный футбол. Поэтому глубина состава у «Ростова» увеличится по весне, Мамаев внесет конкуренцию и определенные краски «атаки». Это универсал по большей части», - говорит тренер.
Ранее стало известно, сколько будет получать Мамаев в ФК «Ростов». Клуб готов платить Мамаеву 600 тысяч евро ежегодно, причем контракт предусматривает продление соглашения и бонусы, за счет которых указанная сумма практически удваивается.