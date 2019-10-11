Пытавшегося убить свою мать жителя Таганрога с шизофренией будут лечить

Мужчина решил убить собственную мать из-за того, что та его насильно лечила в больнице для душевнобольных, тогда как он считал себя абсолютно здоровым. При этом таганрожец все неудачи в своей жизни связывал с чрезмерной опекой матери. В какой-то момент его посетила идея, что если он избавится от матери, то и жизнь сразу наладится.
План по убийству матери мужчина вынашивал полгода. Когда между ними произошла очередная ссора, он схватил топор и несколько раз ударил свою жертву по голове. После этого мужчина позвонил в полицию и рассказал о содеянном. Однако женщина выжила благодаря тому, что ей была вовремя оказана медицинская помощь.
По решению суда мужчина был освобожден от уголовной ответственности из-за совершения преступления в невменяемом состоянии. Он будет отправлен на принудительное лечение.
Ранее в Ростове-на-Дону завели уголовное дело после убийства местной жительницы, которое было совершено на улице Нансена. Пользователи в соцсетях рассказали, что возле стадиона «Труд» неизвестный ударил ножом женщину и скрылся. Пострадавшая скончалась до приезда медиков.