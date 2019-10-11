Пытавшегося убить свою мать жителя Таганрога с шизофренией будут лечить

Мужчина решил убить собственную мать из-за того, что та его насильно лечила в больнице для душевнобольных, тогда как он считал себя абсолютно здоровым. При этом таганрожец все неудачи в своей жизни связывал с чрезмерной опекой матери. В какой-то момент его посетила идея, что если он избавится от матери, то и жизнь сразу наладится.