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Ростовская епархия самовольно пристроила помещения к кафедральному собору

11 октября 2019, 06:47
Фото: Мой Фасад / moifasad.blogspot.com
Во время реставрации кафедрального собора в Ростове-на-Дону церковь самовольно пристроила два помещения, сообщили активисты движения «Мой фасад».

В ходе реставрации, которая подходит к завершению, памятник истории и культуры регионального значения обзавелся двумя незаконными пристройками на восточном фасаде.

При этом у активистов нет претензий к внешнему виду пристроек, они идеально вписались в облик храма. Но реставрация подразумевает точное воссоздание первоначального вида объекта и добавление каких-либо деталей во время работ запрещено законом. Самовольное строительство является искажением исторического облика здания.

Кроме того, при реставрации изменили цвет куполов, которые вплоть до 1988 года были зелеными. Тогда их впервые позолотили в честь тысячелетия Крещения Руси, золотые они и сейчас.

Отмечается, что материалы с выявленными нарушениями активисты направили в Комитет по охране объектов культурного наследия.

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