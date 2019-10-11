Сотни ростовчан на сутки останутся без воды

Воды не будет с 08.30 14 октября до 09.00 15 октября. Неудобства будут испытывать жильцы домов на проспекте 40 лет Победы от № 304 «А» до № 340 до Кржижановского, а также на Вересаева, № 103/2, 103/3, 103/4.
Кроме того, воду перекроют в границах проспекта 40 лет Победы, No 61/1, 61/4, 55 «Е», 63/8 «А», 63/16, 73 «Д», «Е», 101, No 103, 103/2, 103/3, 103/4 — No 113/3, No 117 «А». Также это затронет ЖК «Голубые ели».
Ограничения введут из-за подключения зданий к системам водоснабжения. Ранее в Таганроге возникли к проблемы с водой из-за коммунальной аварии.