Сотни ростовчан на сутки останутся без воды

Воды не будет с 08.30 14 октября до 09.00 15 октября. Неудобства будут испытывать жильцы домов на проспекте 40 лет Победы от № 304 «А» до № 340 до Кржижановского, а также на Вересаева, № 103/2, 103/3, 103/4.