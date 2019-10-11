Стало известно, как выглядят самые дорогие квартиры в Ростове

Posted 11 октября 2019, 07:49
Published 11 октября 2019, 07:49
Modified 1 октября, 15:19
Updated 1 октября, 15:19
Стоимость самой большой в городе квартиры составляет 66 миллионов рублей. Это двухэтажный пентхаус с открытой террасой на 21-м этаже дома.
В каждой спальне есть ванная и гардеробная, на кухне установили лифт, а в гостиной — камин. В Ленинском районе продается восьмикомнатный пентхаус, который находится на трех этажах. В этом случае за 380 «квадратов» придется заплатить 20 миллионов рублей. В стоимость входят джакузи, тренажерный зал и библиотека.
На третьем месте оказалась семикомнатная квартира за 50 миллионов рублей. Она занимает целый этаж дома и имеет собственный лифт.
Также в Ростове можно приобрести квартиру площадью 260 квадратных метров за 11,5 миллиона рублей и 240 квадратных метров — за 21,8 миллиона.
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