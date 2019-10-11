Стало известно, как выглядят самые дорогие квартиры в Ростове

В каждой спальне есть ванная и гардеробная, на кухне установили лифт, а в гостиной — камин. В Ленинском районе продается восьмикомнатный пентхаус, который находится на трех этажах. В этом случае за 380 «квадратов» придется заплатить 20 миллионов рублей. В стоимость входят джакузи, тренажерный зал и библиотека.