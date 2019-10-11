Стало известно, какие вопросы задавали кандидатам на пост главы Ростова

Posted 11 октября 2019, 08:05
Published 11 октября 2019, 08:05
Modified 1 октября, 14:10
Updated 1 октября, 14:10
«Где-то семь-восемь вопросов касались транспорта, четыре было о жилье, около восьми касались муниципального права. Был вопрос про то, какие дороги могут быть платными», — сообщил он после прохождения теста. Кандидат пояснил, что сходу на них ответить достаточно сложно: для этого необходимо вспоминать фрагменты законов. «Нужно внимательно смотреть, нет ли там нигде частицы „не“. Поэтому я сначала отмечал карандашом. Это кажется, что 30 минут на тест — это много. На самом деле, на каждый вопрос всего по минуте», — добавил он. Хуруджи пояснил, что находил подобные вопросы для кандидатов на пост главы сибирского города, тогда они ему показались несправедливыми.
В пятницу стартовал второй этап конкурса на должность главы администрации Ростова. В борьбе за должность участвуют 12 человек, министр промышленности региона Игорь Сорокин отказался от конкурса. Кандидаты могут получить за тест 30 баллов, за дальнейшее собеседование — 70. Два человека, набравшие наибольшее количество баллов будут представлены городской Думе, которая назначит на пост одного из претендентов.
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