Стало известно, какие вопросы задавали кандидатам на пост главы Ростова

«Где-то семь-восемь вопросов касались транспорта, четыре было о жилье, около восьми касались муниципального права. Был вопрос про то, какие дороги могут быть платными», — сообщил он после прохождения теста. Кандидат пояснил, что сходу на них ответить достаточно сложно: для этого необходимо вспоминать фрагменты законов. «Нужно внимательно смотреть, нет ли там нигде частицы „не“. Поэтому я сначала отмечал карандашом. Это кажется, что 30 минут на тест — это много. На самом деле, на каждый вопрос всего по минуте», — добавил он. Хуруджи пояснил, что находил подобные вопросы для кандидатов на пост главы сибирского города, тогда они ему показались несправедливыми.