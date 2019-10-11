В Ростове началось тестирование кандидатов на пост главы города

«Комиссия разрешила вам присутствовать на тестировании и на оглашении результатов», — обратился Василий Рудой к прессе. Также он отметил, что люди, мешающие работе комиссии, будут выведены из зала. Кандидатам раздали тест, на его выполнение им предоставляют полчаса.