В Ростове началось тестирование кандидатов на пост главы города

Posted 11 октября 2019, 06:46
Published 11 октября 2019, 06:46
Modified 1 октября, 13:37
Updated 1 октября, 13:37
Председатель комиссии Василий Рудой объявил, что к конкурсу допущено 13 кандидатов, прибыло 12. Он пояснил, что министр промышленности региона Игорь Сорокин отозвал свою заявку на участие в конкурсе.
«Комиссия разрешила вам присутствовать на тестировании и на оглашении результатов», — обратился Василий Рудой к прессе. Также он отметил, что люди, мешающие работе комиссии, будут выведены из зала. Кандидатам раздали тест, на его выполнение им предоставляют полчаса.
Напомним, на должность главы городской администрации ранее претендовали 15 человек, среди них депутаты и предприниматели, безработный и работник железной дороги.
По итогам проверки документов комиссия установила, что предъявленным требованиям соответствует 13 кандидатов из 15. У двух кандидатов отсутствует стаж работы на управляющих должностях, они не допущены к участию в конкурсном испытании.
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