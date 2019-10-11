Вересаева и 40 лет Победы останутся без воды в Ростове

Posted 11 октября 2019, 10:53
Published 11 октября 2019, 10:53
Modified 1 октября, 14:38
Updated 1 октября, 14:38
Холодной воды не будет с 08.30 мск 14 октября до 09.00 15 числа. Ее отключат на проспекте 40 лет Победы и жилищном комплексе «Голубые ели».
Кроме того, ограничения будут действовать на улицах Кржижановского и Вересаева, № 103/2, 103/3, 103/4. В это время пройдут работы по подключению многоэтажного дома на Вересаева к центральным системам водоснабжения.
До этого министр ЖКХ области Андрей Майер рассказал, что в шахтерских городах Ростовской области высокие цены на воду сложились из-за длинных водопроводных сетей.
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