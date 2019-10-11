Житель Азова залез на дерево, чтобы спасти детей из горящей квартиры

Проживающий на первом этаже Александр Маштайлер выбрался на улицу, когда услышал, что на втором этаже просят о помощи дети. Мужчина взобрался на дерево и увидел, что на балконе находятся подросток и совсем маленький ребенок. Младшего ребенка трех лет мужчина принял от подростка и опустил на натянутый жильцами ковер. После этого помог спуститься 15-летнему подростку.