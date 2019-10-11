Житель Азова залез на дерево, чтобы спасти детей из горящей квартиры

Пожар произошел в многоквартирном доме по переулку Литейному вечером 28 сентября. Возгорание произошло в квартире на втором этаже, дым от которого быстро заполнил общий коридор и центральную лестницу, являвшиеся единственным путем к спасению.
Проживающий на первом этаже Александр Маштайлер выбрался на улицу, когда услышал, что на втором этаже просят о помощи дети. Мужчина взобрался на дерево и увидел, что на балконе находятся подросток и совсем маленький ребенок. Младшего ребенка трех лет мужчина принял от подростка и опустил на натянутый жильцами ковер. После этого помог спуститься 15-летнему подростку.
Практически сразу после этого на место пожара прибыли спасатели, всего эвакуировали 40 человек, девятерых спасли. Одна пожилая женщина отравилась продуктами горения, ее передали медикам.
Отмечается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее стало известно, что в нескольких километрах от Шахт во время пожара в военном грузовике заживо сгорела девушка.