ГК «Ростов-Дон» не смог обыграть «Бухарест» в матче Лиги чемпионов

Posted 12 октября 2019, 07:13
Published 12 октября 2019, 07:13
Modified 1 октября, 13:32
Updated 1 октября, 13:32
Матч состоялся в пятницу в Румынии в рамках Лиги чемпионов. В этом турнире команды встречались семь раз. Ростовчанки победили один раз и проиграли в пяти играх.
Счет в текущем матче открыл «Ростов-Дон», после этого команды шли наравне. На 10-й минуте «Бухарест» вышел вперед, однако на перерыв клубы вышли при счете 13:14 в пользу ростовчанок.
Во втором тайме «Ростов-Дон» завладел преимуществом, но допустил несколько ошибок. Матч завершился со счетом 23:23.
Теперь ростовчанки 19 октября сыграют против «Эсбьерга».
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