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Маршрутный автобус на ходу загорелся в Ростове

12 октября 2019, 20:03
Фото: Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону/vk
В Ростове-на-Дону в субботу во время движения загорелся маршрутный автобус, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился в субботу днем на пересечении Красноармейской и Кировского. На дороге загорелся автобус, который курсировал по маршруту № 67А.

«После начала пожара пассажиры сразу же вышли из транспорта. Водитель самостоятельно потушил автобус», — написал автор публикации.

Он разместил фото, на котором показал дымящийся транспорт. Пользователи в комментариях написали, что такие ситуации иногда происходят.

«Всякое бывает, это же техника… Всего не предусмотришь, даже самолеты падают, хотя там контроль какой», — заявила одна из местных жительниц.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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