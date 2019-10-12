Маршрутный автобус на ходу загорелся в Ростове

Инцидент случился в субботу днем на пересечении Красноармейской и Кировского. На дороге загорелся автобус, который курсировал по маршруту № 67А.
«После начала пожара пассажиры сразу же вышли из транспорта. Водитель самостоятельно потушил автобус», — написал автор публикации.
Он разместил фото, на котором показал дымящийся транспорт. Пользователи в комментариях написали, что такие ситуации иногда происходят.
«Всякое бывает, это же техника… Всего не предусмотришь, даже самолеты падают, хотя там контроль какой», — заявила одна из местных жительниц.