В сосисках ростовского «Тавра» нашли левомицетин и другие антибиотики

Из материалов дела следует, что специалисты ветнадзора отобрали пробы сосисок «Губернских», произведенных РКЗ — Тавр, и предназначенных для отправки в Абхазию. Объем груза для экспорт составил почти 4,3 тонны. В ходе исследования обнаружилось, что в продукции содержатся амфениколы «Левомицетин (хлорамфеникол)» и «Флорфеникол».
Известно, что длительном употреблении продуктов, содержащих антибиотики, у человека могут начаться серьезные проблемы со здоровьем мам со здоровьем: это может привести к аллергическим реакциям, дисбактериозу, анафилактическому шоку и увеличению антибиотикоустойчивости микрофлоры в организме. Последнее может затруднить выбор антибактериальных препаратов для лечения.
Предприятие было привлечено к административной ответственности с выплатой штрафа в размере 100 тысяч рублей.
«Ростовский колбасный завод — Тавр» входит в «Группу Агроком» Ивана Саввиди, предприятие специализируется на производстве продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.
Ранее сообщалось, что чистая прибыль ООО «РКЗ-Тавр» сократилась в 2,5 раза в 2018 году. Она составила 145,7 миллиона рублей.
Кроме того, не так давно предприятие также было оштрафовано на 100 тысяч рублей за конину в ветчине.