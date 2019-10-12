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В сосисках ростовского «Тавра» нашли левомицетин и другие антибиотики

12 октября 2019, 19:14
Фото: pixabay
Арбитражный суд Ростовской области привлек к административной ответственности крупнейшего производителя колбасных изделий на Юге России — ООО «Ростовский колбасный завод — Тавр» по требованию регионального Россельхознадзора, говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Из материалов дела следует, что специалисты ветнадзора отобрали пробы сосисок «Губернских», произведенных РКЗ — Тавр, и предназначенных для отправки в Абхазию. Объем груза для экспорт составил почти 4,3 тонны. В ходе исследования обнаружилось, что в продукции содержатся амфениколы «Левомицетин (хлорамфеникол)» и «Флорфеникол».

Известно, что длительном употреблении продуктов, содержащих антибиотики, у человека могут начаться серьезные проблемы со здоровьем мам со здоровьем: это может привести к аллергическим реакциям, дисбактериозу, анафилактическому шоку и увеличению антибиотикоустойчивости микрофлоры в организме. Последнее может затруднить выбор антибактериальных препаратов для лечения.

Предприятие было привлечено к административной ответственности с выплатой штрафа в размере 100 тысяч рублей.

«Ростовский колбасный завод — Тавр» входит в «Группу Агроком» Ивана Саввиди, предприятие специализируется на производстве продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль ООО «РКЗ-Тавр» сократилась в 2,5 раза в 2018 году. Она составила 145,7 миллиона рублей.

Кроме того, не так давно предприятие также было оштрафовано на 100 тысяч рублей за конину в ветчине.

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