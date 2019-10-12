В сосисках ростовского «Тавра» нашли левомицетин и другие антибиотики

Известно, что длительном употреблении продуктов, содержащих антибиотики, у человека могут начаться серьезные проблемы со здоровьем мам со здоровьем: это может привести к аллергическим реакциям, дисбактериозу, анафилактическому шоку и увеличению антибиотикоустойчивости микрофлоры в организме. Последнее может затруднить выбор антибактериальных препаратов для лечения.