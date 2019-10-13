С магазина тканей в Ростове взыскали компенсацию за песню Гагариной в торговом зале

Из материалов дела следует, что «Российское Авторское общество» потребовало взыскать с магазина тканей в Ростове компенсацию за нарушение исключительного права на музыкальные произведения: «Между нами любовь», авторы музыки и слов Максим Фадеев и Ольга Серябкина, а также песни Полины Гагариной «Драмы больше нет». Сумма исковых требований за обе композиции составила 40 тысяч рублей.