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Posted 13 октября 2019, 07:09

Published 13 октября 2019, 07:09

Modified 1 октября, 15:01

Updated 1 октября, 15:01

С магазина тканей в Ростове взыскали компенсацию за песню Гагариной в торговом зале

13 октября 2019, 07:09
Сюжет
Эксклюзив
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требования Общероссийской общественной организации «Российское авторское общество» к ООО «Ткани» о выплате компенсации за нарушение авторских прав, говорится в документах на сайте «Электронное правосудие.

Из материалов дела следует, что «Российское Авторское общество» потребовало взыскать с магазина тканей в Ростове компенсацию за нарушение исключительного права на музыкальные произведения: «Между нами любовь», авторы музыки и слов Максим Фадеев и Ольга Серябкина, а также песни Полины Гагариной «Драмы больше нет». Сумма исковых требований за обе композиции составила 40 тысяч рублей.

По итогу суд взыскал с ответчика компенсацию за нарушение авторских прав.

Напомним, что ранее в отношении двух жителей Новочеркасска в Ростовской области завели уголовное дело за незаконную трансляцию населению телеканалов. На афере молодые люди заработали более 6 миллионов рублей.

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#Эксклюзив#Новости
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