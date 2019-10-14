Имущество мясокомбината в Сальском районе Ростовской области продают за 78 млн руб

Напомним, в начале года ростовский Арбитражный суд признал банкротом ПАО «Донхлеббанк». Лицензия у финансового учреждения была отозвана Центробанком в минувшем году. В отношении экс-руководителей банка было возбуждено уголовное дело. Председателя правления кредитно-финансовой организации Игоря Яковлева и его бывшего советника Виктора Балабко подозревают в хищении имущества банка которые осуществлялись под видом выдачи невозвратных кредитов.