Ростовский блогер рассказал о знакомстве с алтайским следователем-маньяком

Posted 14 октября 2019, 11:41
Published 14 октября 2019, 11:41
Modified 1 октября, 14:03
Updated 1 октября, 14:03
Зубко отдыхал на Северном Кипре и познакомился в хостеле с группой людей. Одним из них оказался Александр Сатлаев, который совершил серию изнасилований женщин. Алтайский следователь-маньяк, которого не так давно задержали на Кипре, попал на кадры видеокамеры начинающего блогера из Ростова Александра Зубко.
«Мы вместе ходили на море, готовили ужин, пели песни Лепса. Я улетел домой, а он через некоторое время совершил преступление», — заявил Зубко.
Он добавил, что при общении с Сатлаевым невозможно понять о том, чем он занимался ранее. По словам Зубко, его новый знакомый находится в федеральном розыске.
Экс-сотрудника СК Альтайского края Салтаева уволили в 2013 году по обвинению в изнасилованиях. Его осудили на несколько лет и отпустили в 2019 году, после чего он напал на девушку и скрылся от следствия.
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