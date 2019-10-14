Ростовский «Тавр» не согласился со штрафом за антибиотики в сосисках

Posted 14 октября 2019, 15:05
Published 14 октября 2019, 15:05
Modified 1 октября, 13:17
Updated 1 октября, 13:17
Напомним, что ранее Арбитражный суд Ростовской области привлек предприятие к административной ответственности по требованию регионального Россельхознадзора. В пробах партии сосисок «Губернские», которая была предназначена для отправки в Абхазию, обнаружили содержание антибиотиков амфениколов «Левомицетина (хлорамфеникола)» и «Флорфеникола». Объем груза для экспорт составил почти 4,3 тонны.
Завод был оштрафован на 100 тысяч рублей. Не согласившись с решением суда первой инстанции «РКЗ-Тавр» подал апелляционную жалобу. Она пока не принята к производству.
«Ростовский колбасный завод — Тавр» входит в «Группу Агроком» Ивана Саввиди, предприятие специализируется на производстве продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.
Ранее сообщалось, что чистая прибыль ООО «РКЗ-Тавр» сократилась в 2,5 раза в 2018 году. Она составила 145,7 миллиона рублей.
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