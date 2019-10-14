Ростовский «Тавр» не согласился со штрафом за антибиотики в сосисках

Один из крупнейших производителей колбасных изделий на Юге России ООО «Ростовский колбасный завод — Тавр» намерен обжаловать решение первой инстанции и штраф за за опасные вещества в пробах продукции, следует из сообщения на сайте «Электронное правосудие».

Напомним, что ранее Арбитражный суд Ростовской области привлек предприятие к административной ответственности по требованию регионального Россельхознадзора. В пробах партии сосисок «Губернские», которая была предназначена для отправки в Абхазию, обнаружили содержание антибиотиков амфениколов «Левомицетина (хлорамфеникола)» и «Флорфеникола». Объем груза для экспорт составил почти 4,3 тонны. Завод был оштрафован на 100 тысяч рублей. Не согласившись с решением суда первой инстанции «РКЗ-Тавр» подал апелляционную жалобу. Она пока не принята к производству. «Ростовский колбасный завод — Тавр» входит в «Группу Агроком» Ивана Саввиди, предприятие специализируется на производстве продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Ранее сообщалось, что чистая прибыль ООО «РКЗ-Тавр» сократилась в 2,5 раза в 2018 году. Она составила 145,7 миллиона рублей.