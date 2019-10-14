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Posted 14 октября 2019, 09:22

Published 14 октября 2019, 09:22

Modified 1 октября, 13:26

Updated 1 октября, 13:26

Тело пенсионера нашли рядом с железной дорогой в Ростове

14 октября 2019, 09:22
В Ростове-на-Дону в воскресенье рядом с железнодорожными путями было найдено тело человека, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

Труп пожилого человека обнаружили в дневное время на перегоне «Ростов Товарный — Зоологический». По предварительной информации, его сбил поезд.

Известно, что погибшему было 80 лет. Следователь осмотрел место трагедии и опросил очевидцев.

В данный момент проводится доследственная проверка, предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в регионе произошел аналогичный случай. Тогда нашли тело 18-летнего парня, которого сбил состав.

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