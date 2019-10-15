Работы по созданию легкого метро в Ростове начнутся в 2019 году

Речь шла о предпроектных работах, которые начнутся до конца года. Также Логвиненко пообещал определиться, где появится первая линия метро.
Станут известны территории для перехватывающих парковок и пересадочных узлов. Сами строительные работы должны начаться в течение ближайших двух лет.
Эта информация прозвучала во вторник, когда Логвиненко огласил программу развития города. Также он пообещал рекультивировать мусорный полигон в Ростове до 2022 года.
Вторым кандидатом на пост сити-менеджера является директор компании «Агрохимсоюз» Сергей Заревский.