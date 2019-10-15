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Работы по созданию легкого метро в Ростове начнутся в 2019 году

15 октября 2019, 13:56
Фото: pxhere.com
Кандидат на пост главы администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что в текущем году начнется работа по созданию в городе легкого метро, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Речь шла о предпроектных работах, которые начнутся до конца года. Также Логвиненко пообещал определиться, где появится первая линия метро.

Станут известны территории для перехватывающих парковок и пересадочных узлов. Сами строительные работы должны начаться в течение ближайших двух лет.

Эта информация прозвучала во вторник, когда Логвиненко огласил программу развития города. Также он пообещал рекультивировать мусорный полигон в Ростове до 2022 года.

Вторым кандидатом на пост сити-менеджера является директор компании «Агрохимсоюз» Сергей Заревский.

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