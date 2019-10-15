Российские криминалисты теперь умеют определять личность прячущихся под масками лиц

Обнародованная на Youtube-канале Следственного комитета программа «Чудеса криминалистики» рассказывает о том, что российские криминалисты теперь умеют определять личность людей, пытающихся скрыть под маской своё лицо и внешность от камер.

В программе отметили возросшее умение таких людей укрываться от обнаружения с помощью камер видеонаблюдения. Они скрывают лицо под масками и надевают широкую одежду, скрывая комплекцию. Об этом 15 октября сообщило агентство RNS. В качестве примера в программе привели убийство бизнесмена в Тамбове. Следователь по ОВД СУ СК РФ по Тамбовской области Серго Микадзе рассказал, что нападавшего не удалось идентифицировать из-за перчаток, объемной одежды и маски. Следователи решили назначить видеотехническую экспертизу. После ее проведения получилось в сантиметрах установить рост, комплекцию и цвет одежды. Благодаря собранным сведениям, удалось получить от обвиняемого признательные показания.