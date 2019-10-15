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Российские криминалисты теперь умеют определять личность прячущихся под масками лиц

15 октября 2019, 17:44
Фото: pixabay.com
Обнародованная на Youtube-канале Следственного комитета программа «Чудеса криминалистики» рассказывает о том, что российские криминалисты теперь умеют определять личность людей, пытающихся скрыть под маской своё лицо и внешность от камер.

В программе отметили возросшее умение таких людей укрываться от обнаружения с помощью камер видеонаблюдения. Они скрывают лицо под масками и надевают широкую одежду, скрывая комплекцию. Об этом 15 октября сообщило агентство RNS.

В качестве примера в программе привели убийство бизнесмена в Тамбове. Следователь по ОВД СУ СК РФ по Тамбовской области Серго Микадзе рассказал, что нападавшего не удалось идентифицировать из-за перчаток, объемной одежды и маски.

Следователи решили назначить видеотехническую экспертизу. После ее проведения получилось в сантиметрах установить рост, комплекцию и цвет одежды. Благодаря собранным сведениям, удалось получить от обвиняемого признательные показания.

#Новости#Общество
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