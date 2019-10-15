Ростовскому «Тавру» все же придется заплатить штраф за конину в ветчине

Напомним, что ранее Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал предприятие, в ветчине которого нашли мясо конины. Дополнительный ингредиент обнаружили в пробах ветчины «Семейная традиция», взятых в магазине «Пятерочка» в переулке Крупской в Ставрополе. Экспертиза показала, что в товаре присутствует ДНК лошади, хотя этот ингредиент не был заявлен в составе продукта.