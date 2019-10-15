В Ростове выбрали компанию, которая построит переход на Шолохова

Posted 15 октября 2019, 12:29
Published 15 октября 2019, 12:29
Modified 1 октября, 15:31
Updated 1 октября, 15:31
Победителем стало ООО «Строймастер». Как сообщалось ранее, дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова объявила аукцион на строительство подземного пешеходного перехода. Максимальная стоимость контракта составляла 107,1 миллиона рублей.
При этом заявка на участие в торгах ООО «Строймастер» стала единственной и торги были признаны несостоявшимися. В результате с компанией был заключен договор по максимальной цене. Известно, что завершить работы подрядчику необходимо в течение 8,5 месяца.
О подрядчике, по информации, размещенной в системе СПАРК, известно, что компания «Строймастер» зарегистрирована в Ростове в 2000 году. Главой предприятия является Алексаньян Мамикон, а в качестве основного вида деятельности указано строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Компания в 2019 году заключила контракты на ремонт улицы Тельмана стоимостью 15,5 миллиона рублей и реконструкцию дороги на улице 39-я Линия за 40,8 миллиона рублей.
Напомним, что реконструкцию мозаичного панно в подземном переходе на пересечении проспекта Буденновского и улицы Московской в Ростове-на-Дону начнут в 2020 году.
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