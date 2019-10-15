В Ростове выбрали компанию, которая построит переход на Шолохова

О подрядчике, по информации, размещенной в системе СПАРК, известно, что компания «Строймастер» зарегистрирована в Ростове в 2000 году. Главой предприятия является Алексаньян Мамикон, а в качестве основного вида деятельности указано строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Компания в 2019 году заключила контракты на ремонт улицы Тельмана стоимостью 15,5 миллиона рублей и реконструкцию дороги на улице 39-я Линия за 40,8 миллиона рублей.