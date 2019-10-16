Ростовчане обсуждают в Сети бездомную девушку, гуляющую по городу в свадебном платье

Во вторник горожане заметили девушку на автовокзале. Она снова была голой, кривлялась и ходила в свадебном платье. Через некоторое время ростовчанку в свадебном платье заметили на улице Большой Садовой. Прохожим она рассказывала, что ищет мужа. Некоторые пользователи предположили, что девушка не имеет определенного места жительства.