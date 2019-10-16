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Posted 16 октября 2019, 11:00

Published 16 октября 2019, 11:00

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Ростовчане обсуждают в Сети бездомную девушку, гуляющую по городу в свадебном платье

16 октября 2019, 11:00
Жители Ростова-на-Дону заметили на улицах странную девушку, которая изначально гуляла голой, после чего надела свадебное платье, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

Первый раз местную жительницу заметили в конце августа на автомойке. Она просила водителей помыть ее, что они и сделали.

Во вторник горожане заметили девушку на автовокзале. Она снова была голой, кривлялась и ходила в свадебном платье. Через некоторое время ростовчанку в свадебном платье заметили на улице Большой Садовой. Прохожим она рассказывала, что ищет мужа. Некоторые пользователи предположили, что девушка не имеет определенного места жительства.

Пользователи в комментариях предположили, что у девушки психическое заболевание.

#Общество#Новости
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