Почти на два месяца отстали от графика при ремонте дорог в Таганроге

В Таганроге ремонт дорог проводят с отставанием от графика почти на два месяца, следует из сообщения горадминистрации.

Ремонт дорог в 12-м, 13-м, 14-м и 15-м переулках должны были закончить 4 сентября, но перенесли сроки завершения работ на 30 октября. В настоящее время в 13-м переулке укладывают песчаное основание и нижний слой щебеночного основания, уже установили бортовые камни и отремонтировали тротуары. В 14-м переулке переносят сети водоснабжения и водоотведения, а в 15-м — обустраивают колодцы сетей связи и ремонтируют тротуары. Кроме того, до конца октября в городе отремонтируют еще несколько дорог. В частности, завершить работы до 30 октября пообещали в 11-м и 16-м переулках и на улице Чехова. Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее стало стало известно, что в Ростове отремонтируют самую непроезжую дорогу в России.