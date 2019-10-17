Почти на два месяца отстали от графика при ремонте дорог в Таганроге

Posted 17 октября 2019, 08:26
Published 17 октября 2019, 08:26
Modified 1 октября, 14:18
Updated 1 октября, 14:18
Ремонт дорог в 12-м, 13-м, 14-м и 15-м переулках должны были закончить 4 сентября, но перенесли сроки завершения работ на 30 октября.
В настоящее время в 13-м переулке укладывают песчаное основание и нижний слой щебеночного основания, уже установили бортовые камни и отремонтировали тротуары. В 14-м переулке переносят сети водоснабжения и водоотведения, а в 15-м — обустраивают колодцы сетей связи и ремонтируют тротуары.
Кроме того, до конца октября в городе отремонтируют еще несколько дорог. В частности, завершить работы до 30 октября пообещали в 11-м и 16-м переулках и на улице Чехова.
Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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