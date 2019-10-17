rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября 2019, 14:23

Published 17 октября 2019, 14:23

Modified 1 октября, 15:22

Updated 1 октября, 15:22

Подсветку включили на кафедральном соборе в Ростове

17 октября 2019, 14:23
В Ростове-на-Дону в среду вечером включили подсветку на кафедральном соборе, сообщили горожане в соцсети.

До конца реставрации главного собора города осталась неделя, для его освящения в Ростов приедет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

За время реставрации в соборе восстановили более восьми тысяч квадратных метров живописи, обновили несущие конструкции, окна, крышу, инженерные коммуникации, провели работы по благоустройству сооружений во дворе. В конце сентября на собор установили новые колокола.

Восьмилетняя реконструкция собора не обошлась без скандалов, так, активисты обвинили церковь в самовольной пристройке двух помещений на восточном фасаде.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика