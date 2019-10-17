Событийный туризм будут развивать в Новочеркасске

Главным объектом предлагается сделать Вознесенский войсковой патриарший собор с уникальной архитектурой, внутренним убранством и историей. Для привлечения туристов будут проводить на площадке храма рождественские и пасхальные ярмарки, а также экскурсии в само здание. При этом необходимо создать в городе развитую инфраструктуру, чтобы у туристов появлялось желание посетить Новочеркасск.