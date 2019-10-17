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Posted 17 октября 2019, 07:34

Published 17 октября 2019, 07:34

Modified 17 сентября 2022, 16:28

Updated 17 сентября 2022, 16:28

Событийный туризм будут развивать в Новочеркасске

17 октября 2019, 07:34
В Новочеркасске решили развивать событийный туризм, сообщило Законодательное собрание Ростовской области.

Главным объектом предлагается сделать Вознесенский войсковой патриарший собор с уникальной архитектурой, внутренним убранством и историей. Для привлечения туристов будут проводить на площадке храма рождественские и пасхальные ярмарки, а также экскурсии в само здание. При этом необходимо создать в городе развитую инфраструктуру, чтобы у туристов появлялось желание посетить Новочеркасск.

Учитывая, что храм является действующим, все мероприятия и посещения собора будут согласовывать с епархией.

Напомним, привлекать туристов при помощи депутатов Госдумы предложили в Ростове.

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#Общество#Новости
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