Событийный туризм будут развивать в Новочеркасске

Posted 17 октября 2019, 07:34
Published 17 октября 2019, 07:34
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
Главным объектом предлагается сделать Вознесенский войсковой патриарший собор с уникальной архитектурой, внутренним убранством и историей. Для привлечения туристов будут проводить на площадке храма рождественские и пасхальные ярмарки, а также экскурсии в само здание. При этом необходимо создать в городе развитую инфраструктуру, чтобы у туристов появлялось желание посетить Новочеркасск.
Учитывая, что храм является действующим, все мероприятия и посещения собора будут согласовывать с епархией.