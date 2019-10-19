Сотни домов обесточат в Ростове на следующей неделе

Posted 19 октября 2019, 13:09
Published 19 октября 2019, 13:09
Modified 1 октября, 15:18
Updated 1 октября, 15:18
В понедельник обесточат дома по улицам Коровкина, 12-го Февраля, Белгородская, Белинского, Самойловская, Зенитчиков, Проезжая, Сызранская. Также это коснется переулков Марсовый, Трудовой, Конструкторский и Булавина.
Во вторник без света останутся улицы Большая Садовая, Суворова, 2-я Краснодарская, Еременко, Гагринская, Украинская, Белорусская, переулки Тверский и Ладожский. В среду электричества не будет на улицах Оганова, Таганрогская, Большая Садовая, Социалистическая, 30 линия, 32 линия, 34 линия, Вяземцев, Буйнакская, Кагальницкая.
В четверг ограничения затронут улицы 4 линия, 6 линия, Советская, 1-я Майская, Белорусская, Украинская. Без электричества окажутся переулки Свирский, Ладожский, Тверской, Клязьменский.
В пятницу света не будет на улицах Токарная, Большая Садовая, Социалистическая, Волкова, Капустина и Космонавтов.
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