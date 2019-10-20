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Posted 20 октября 2019, 15:49

Published 20 октября 2019, 15:49

Modified 1 октября, 14:05

Updated 1 октября, 14:05

Около 7 тыс деревьев высадили в Ростове за день

20 октября 2019, 15:49
В Ростове-на-Дону в рамках Дня древонасаждения высадили примерно семь тысяч растений, рассказали в городской администрации.

Участниками праздника стали свыше 12 тысяч человек. В том числе присоединились местные жители, представители компаний, учреждений здравоохранения и образования.

Всего горожане высадили 6,8 тысячи деревьев и 8 тысяч кустарников. Так, растения появились в парках имени Максима Горького, «Левобережный», имени Николая Островского.

Также деревья появились на территориях, которые прилегают к строительным площадкам. Администрация города выразила благодарность всем участникам.

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