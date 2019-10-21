В 2019 году на Украине сотрудники СМИ подвергались нападению 55 раз

За 9 месяцев этого года было совершено 55 нападений на работников средств массовой информации. Большая часть из них произошли в Киеве и Одессе.

Как сообщает RT, со ссылкой на аккаунт в «Фейсбук» главы НСЖУ (Национального союза журналистов Украины) Сергея Томиленко, речь идет о физической агрессии. Руководитель НСЖУ заметил, что властям Украины нужно оперативно отыскать нападавших и наказать их. Ранее представители миссии ООН на Украине потребовали от правительства страны закрыть сайт «Миротворец», на котором размещаются персональные данные различных лиц, в том числе сотрудников СМИ.