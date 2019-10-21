В 2019 году на Украине сотрудники СМИ подвергались нападению 55 раз

Posted 21 октября 2019, 12:45
Published 21 октября 2019, 12:45
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
Как сообщает RT, со ссылкой на аккаунт в «Фейсбук» главы НСЖУ (Национального союза журналистов Украины) Сергея Томиленко, речь идет о физической агрессии.
Руководитель НСЖУ заметил, что властям Украины нужно оперативно отыскать нападавших и наказать их.
Ранее представители миссии ООН на Украине потребовали от правительства страны закрыть сайт «Миротворец», на котором размещаются персональные данные различных лиц, в том числе сотрудников СМИ.