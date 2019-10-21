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Posted 21 октября 2019, 12:45

Published 21 октября 2019, 12:45

Modified 17 сентября 2022, 16:28

Updated 17 сентября 2022, 16:28

В 2019 году на Украине сотрудники СМИ подвергались нападению 55 раз

21 октября 2019, 12:45
За 9 месяцев этого года было совершено 55 нападений на работников средств массовой информации. Большая часть из них произошли в Киеве и Одессе.

Как сообщает RT, со ссылкой на аккаунт в «Фейсбук» главы НСЖУ (Национального союза журналистов Украины) Сергея Томиленко, речь идет о физической агрессии.

Руководитель НСЖУ заметил, что властям Украины нужно оперативно отыскать нападавших и наказать их.

Ранее представители миссии ООН на Украине потребовали от правительства страны закрыть сайт «Миротворец», на котором размещаются персональные данные различных лиц, в том числе сотрудников СМИ.

#Общество#Новости
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