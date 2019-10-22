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Posted 22 октября 2019, 07:00

Published 22 октября 2019, 07:00

Modified 1 октября, 13:20

Updated 1 октября, 13:20

Бомж спалил заброшенный детский сад в Новочеркасске и сбежал

22 октября 2019, 07:00
В Новочеркасске дотла сгорел заброшенный детский сад на улице Молодежной, сообщили источники.

Пожар вспыхнул вечером в понедельник, огонь моментально охватил здание с деревянными перекрытиями. Пожарных вызвали жильцы соседних домов, которые не сразу заметили огонь, так как источник возгорания находился сзади здания.

На первом этаже горящего здания спасатели обнаружили забившегося в угол мужчину, который, вероятно, и стал причиной пожара. Детский сад давно отключен от электричества и газа. Мужчину вывели на воздух и позвали медиков, но он успел сбежать до прихода последних.

Как пишет Donday, тушили пожар более двух часов.

Ранее житель Азова залез на дерево, чтобы спасти детей из горящей квартиры.

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