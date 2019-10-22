Бомж спалил заброшенный детский сад в Новочеркасске и сбежал

На первом этаже горящего здания спасатели обнаружили забившегося в угол мужчину, который, вероятно, и стал причиной пожара. Детский сад давно отключен от электричества и газа. Мужчину вывели на воздух и позвали медиков, но он успел сбежать до прихода последних.