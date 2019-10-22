Гордума назначила нового сити-менеджера Ростова

Сначала слово предоставили губернатору Ростовской области Василию Голубеву, который участвовал в заседании. Он отметил, что приоритетной задачей для Ростова являются нацпроекты. «Большой блок задач стоит в сфере транспорта, необходимо строить дороги, развивать существующую дорожную сеть, изменять транспортную систему», — сообщил он. Голубев добавил, что не стоит забывать о развитии городской электрички и легкого метро, проблеме самостроев, раздельном сборе и переработке мусора."Я предлагаю поддержать кандидатуру Алексея Валентиновича Логвиненко. Надеюсь, что вы увидели его достоинства и недостатки (это тоже нормально, их нужно исправлять) за то время, пока он был временно исполняющим обязанности главы администрации», — следует из слов губернатора.