Гордума назначила нового сити-менеджера Ростова

Posted 22 октября 2019, 07:43
Published 22 октября 2019, 07:43
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
Сначала слово предоставили губернатору Ростовской области Василию Голубеву, который участвовал в заседании. Он отметил, что приоритетной задачей для Ростова являются нацпроекты. «Большой блок задач стоит в сфере транспорта, необходимо строить дороги, развивать существующую дорожную сеть, изменять транспортную систему», — сообщил он. Голубев добавил, что не стоит забывать о развитии городской электрички и легкого метро, проблеме самостроев, раздельном сборе и переработке мусора."Я предлагаю поддержать кандидатуру Алексея Валентиновича Логвиненко. Надеюсь, что вы увидели его достоинства и недостатки (это тоже нормально, их нужно исправлять) за то время, пока он был временно исполняющим обязанности главы администрации», — следует из слов губернатора.
Руководители партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» также приняли решение поддержать Логвиненко. Представитель ЛДПР заболел и не пришел на заседание. Большинство депутатов, 35 из 37 присутствующих, проголосовали за Логвиненко в открытом голосовании.
«Городская дума Ростова приняла решение назначить на должность главы администрации Ростова-на-Дону от 23 октября 2019 года», — сообщила Неярохина на заседании гордумы во вторник.
Главу назначили на конкурсной основе: до этого специальная комиссия из десяти человек проверила документы кандидатов (отсеяла двух), провела тестирование и собеседование 12 кандидатов, по итогам которых больше всего баллов набрали председатель совета по инвестициям гордумы Сергей Заревский и Алексей Логвиненко, который исполнял обязанности сити-менеджера после увольнения по собственному желанию Виталия Кушнарева. Депутатам Ростова предстояло выбрать главу администрации из этих двух претендентов.
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