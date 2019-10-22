Водитель автобуса сбил ребенка в Ростове

Posted 22 октября 2019, 06:29
Published 22 октября 2019, 06:29
Modified 11 сентября 2022, 15:16
Updated 11 сентября 2022, 15:16
Под колесами автобуса № 67 оказалась девятилетняя девочка. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, ее доставили в больницу.
Подробности аварии не раскрываются. За прошедшую неделю произошли сразу несколько автомобильных аварий с участием общественного транспорта, в которых пострадали дети.
Местных жителей попросили обучить детей правилам дорожного движения. Ранее в Ростове-на-Дону на улице Еременко столкнулись три автомобиля, один из которых загорелся