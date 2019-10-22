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Posted 22 октября 2019, 06:29

Published 22 октября 2019, 06:29

Modified 11 сентября 2022, 15:16

Updated 11 сентября 2022, 15:16

Водитель автобуса сбил ребенка в Ростове

22 октября 2019, 06:29
В Ростове-на-Дону водитель автобуса совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС города.

Под колесами автобуса № 67 оказалась девятилетняя девочка. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, ее доставили в больницу.

Подробности аварии не раскрываются. За прошедшую неделю произошли сразу несколько автомобильных аварий с участием общественного транспорта, в которых пострадали дети.

Местных жителей попросили обучить детей правилам дорожного движения. Ранее в Ростове-на-Дону на улице Еременко столкнулись три автомобиля, один из которых загорелся

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