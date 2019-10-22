За купальный сезон 2019 года в Ростовской области утонули 37 человек

Из-за климата купальный сезон в Ростовской области начинается раньше и длится дольше, чем в большинстве российских регионов, и это приводит к трагическим последствиям. Несмотря на профилактические меры, люди все равно купаются на диких пляжах и продолжают гибнуть. При этом в области много водоемов, но недостаточно оборудованных пляжей.